В Госдуму внесен законопроект о запрете скидок на алкоголь

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект о введении в России запрета на стимулирование продаж алкоголя при помощи скидок, а также бесплатной раздачи спиртного, говорится в тексте проекта. Проект поправок к федеральному закону 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» опубликован на сайте Госдумы.

Доступная цена алкоголя — это одна из причин алкоголизма в стране, отмечают авторы проекта. А проводимые торговыми сетями рекламные акции дополнительно стимулируют покупать алкоголь. Скидки, достигающие порой 40-50%, подталкивают людей делать запасы алкоголя.

Всевозможные скидки или бонусы — один из наиболее эффективных методов воздействия на потребителя для увеличения продажи товара и покупательского потока. Причем зачастую такие рекламные акции имеют исключительно психологический эффект, когда цены остаются на прежнем уровне, но на ценнике указывается завышенная первоначальная цена. Отсутствие скидок сделает потребителей более свободными в выборе товара.

Подобные ограничительные меры уже показали свою эффективность на примере табачного рынка: по статистике Минздрава, за два года после вступления в силу закона, запрещающего курение в общественных местах, россияне стали курить на 17% меньше, уверяют авторы проекта.

Участники рынка не согласны с выводами депутатов. Ограничение алкоголя в проведении промо негативно отразится на осведомленности потребителей о легальных местах продаж и о доступности сертифицированного качественного алкоголя, говорит представитель одной из крупных федеральных торговых сетей. Такая информация важна с учетом случаев массовых отравлений суррогатами алкоголя. Особенно это может ухудшить ситуацию в регионах, где эта ситуация наиболее опасна, добавляет он. В среднем около 30% алкоголя в рознице продается по акциям.

Скидочные акции давно перестали носить только лишь маркетинговый характер, их задачи — своевременный уход товара с полок и уменьшение стоков при перепроизводстве, говорит член совета директоров пивоваренной компании «САН ИнБев» Ораз Дурдыев. Для производителей пива особенно важно поддерживать лояльность потребителей к бренду. Акции позволяют потребителям сделать выбор среди любимых брендов, а не увеличить размер покупок. Кроме того, за последние шесть-семь лет продажи пива не росли, а рынок, напротив, сократился за этот период на 40%.