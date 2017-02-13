«Онэксим» продает 2,5% UC Rusal за $200 млн

«Онэксим» планирует выручить за 2,5% UC Rusal минимум за $200 млн, говорится в материалах, разосланных инвесторам. «ВТБ капитал» в 9:30 Лондонского времени открыл книгу заявок на приобретение акций из пакета «Онэксима».

Продажа будет происходить по процедуре ускоренного размещения (Accelerated Bookbuild). Книга будет закрыта уже сегодня вечером, а торги бумагами начнутся завтра. Представитель «ВТБ капитала» от комментариев отказался. Получить комментарий представителя «Онэксима» пока не удалось.

Сегодня на Гонконгской бирже 2,5% стоят $202 млн.

«Онэксим» планировал продать 5% акций, рассказывали источники «Ведомостей», близкие к разным акционерам UC Rusal. Роуд-шоу в Азии проходило на прошлой неделе, уточняют трейдер и управляющий портфелем в инвестфонде. Покупателей даже среди обычных инвесторов должно быть достаточно: UC Rusal за последнее время сильно подорожала , отмечает один из собеседников «Ведомостей».

UC Rusal дорожала благодаря росту цен на алюминий, который с начала 2016 г. на Лондонской бирже металлов вырос на 24% до $1848 за 1 т. Подогревали интерес инвесторов и сообщения о том, что большую часть пакета «Онэксима» (12%) может приобрести другой крупный акционер UC Rusal – Sual Partners (15,8%) Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. Источники «Ведомостей» рассказывали, что сделка может быть закрыта в ноябре, но она затянулась. По их словам, причина среди прочего – рост капитализации алюминиевой компании и требования регулятора Гонконгской биржи. В частности, регулятор мог посчитать, что раз Sual Partners покупает только 12%, что позволяет ей не делать оферту другим акционерам UC Rusal, то продавец и покупатель могут быть признаны сторонами, действующими согласованно, а значит, оферта все-таки необходима.

Почему «Онэксим» решил продать 5% на бирже, собеседники «Ведомостей» не объясняют. Если бы группа Прохорова оставила себе 5% и продала Sual Partners 12%, то сохранилось бы действие акционерного соглашения, заключенного основными владельцами алюминиевого холдинга: En+ Олега Дерипаски, «Онэксимом», Sual Partners и Glencore. Оно дает миноритарным акционерам расширенные права: в частности, право вето по ключевым вопросам (одобрение крупных сделок, реорганизация и проч.).