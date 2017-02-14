Фармацевтический холдинг БСС приобрел производителя эфирных масел

Фармацевтический холдинг БСС приобрёл производителя эфирных масел ООО «ПК «Аспера», сообщила пресс-служба компании. Под торговой маркой «Аспера» выпускается более десяти продуктовых линеек, включающих в себя около 120 наименований товаров, предназначенных для ухода за кожей лица, тела, а также для профилактики и восстановления здоровья, говорит представитель БСС. Производство масел расположено в Москве. Мощность производственной площадки, по данным БСС, составляет около 500 000 флаконов в месяц. По данным сайта «Асперы», продукция компании реализуется в аптечных сетях по всей России, а также в Беларуси и Казахстане. Сумму сделки БСС не раскрывает.

БСС планирует инвестировать в расширение, обновление и техническое усовершенствование производства, размер инвестиций пока не определен, говорит представитель холдинга. Новый владелец планирует также расширение рынка сбыта продукции под торговой маркой «Аспера».

По данным СПАРК, аффилированные с БСС юрлица стали собственниками нескольких юрлиц «Асперы» 3 февраля 2017 г. До этого владелицей 90% ООО «ПК «Аспера» была его гендиректор Лариса Кобзева, 10% принадлежали Галине Благадырь. Связаться с ними не удалось. По данным СПАРК, выручка ООО «ПК «Аспера» в 2015 г. составила 28,8 млн руб., чистый убыток - 4,5 млн руб.

БСС - крупный поставщик лекарств и товаров медицинского назначения. У компании 12 филиалов со складскими комплексами, 77 территориальных офисов продаж и 232 аптеки в 48 городах РФ, работающих под брендом «Алоэ». Владельцем БСС является президент холдинга Эдуард Захрабеков. По данным СПАРК, выручка основного юрлица холдинга ООО «БСС» в 2015 г. составила 18,1 млрд руб., прибыль - 419,1 млн руб.

Директор по развитию аналитической компании «RNC Фарма» Николай Беспалов оценивает стоимость «Асперы» от 40 до 50 млн. руб. По его словам, БСС сейчас один из самых активных инвесторов на фармрынке - за последние несколько лет компания серьёзно развила собственную аптечную сеть, теперь идет в производственный сегмент, это классические варианты диверсификации оптового фармбизнеса. Серьёзной синергии от такого объединения ждать не стоит, собственная сеть аптек у БСС не столь велика, чтобы обеспечивать серьёзный объём продаж эфирных масел, говорит эксперт. В аптеках спрос на данную продукцию относительно невелик, отдельные наименования масел пользуются успехом в магазинах косметики и в специализированной рознице - магазинах банных принадлежностей, рукоделия и т. п., говорит Беспалов. Но с точки зрения распределения рисков это интересный и нетривиальный опыт - ситуация с рентабельностью в этом направлении в лучшую сторону отличается от сферы оптовой продажи лекарств, отмечает он.