Почему Москва платит так дорого за лекарства

В декабре прошлого года в Москве разгорелся скандал вокруг городской онкологической больницы № 62. Ее главный врач Анатолий Махсон раскритиковал решение городского департамента здравоохранения лишить лечебное учреждение автономного статуса и тем самым права самостоятельно закупать медицинские препараты. Он заявил, что больница покупала лекарства в разы дешевле департамента. По оценке отраслевого издания Vademecum и аналитической компании Headway Company, больница № 62 в 10 из 13 закупок аналогичных онкопрепаратов получила цены на 13–79% ниже, чем департамент.

В ответ заммэра Москвы Леонид Печатников заявил, что 62-я больница покупала лекарства на грани срока годности. В конце декабря Махсона уволили. Уже в этом году Печатников объяснял, что помимо всего прочего производители продавали лекарства больнице по «благотворительной» цене. Так делала крупная фармкомпания «Биокад»: сначала она поставляла препараты бесплатно по просьбе главврача, а затем стала продавать их по символической цене, рассказал гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов.