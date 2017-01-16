Впервые за четыре года аптечные продажи лекарств в упаковках выросли

В аптеках в 2016 г. лекарства в упаковках продавались лучше, чем в 2015 г., на 1% – реализация выросла до 4,04 млрд упаковок, посчитали аналитики DSM Group. Рынок вышел в незначительный плюс впервые за четыре года за счет спроса на сезонные препараты в IV квартале – увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он указывает и на низкую базу 2015 г., из-за чего в IV квартале 2016 г. продажи в упаковках увеличились на 21% год к году. Осенью 2015 г. заболеваемость была необычно низкая, а эпидемия гриппа в январе 2016 г. уже завершилась, говорит Шуляк.

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