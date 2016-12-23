Медведев приостановил продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей на месяц

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней «для начала». Как передает ТАСС, исключение будет сделано для парфюмерии и стеклоочистителей, но за ними премьер поручил усилить контроль. Это поручение он сделал после того, как Попова сформулировала соответствующее предложение.

Премьер выразил надежду, что Роспотребнадзор просчитал все последствия такого решения, и напомнил, что правительство уже готовит системные меры, направленные на упорядочивание оборота спиртосодержащей жидкости в целом. «Если вы считаете, что это решение сейчас оправданно, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников», - отметил он (цитата ТАСС).

Усиление контроля за спиртосодержащими непищевыми жидкостями и лекарствами стало активно обсуждаться на фоне событий в Иркутске, где с минувших выходных люди начали умирать от отравления суррогатом алкоголя. По последним данным областного минздрава, умерли 75 отравившихся. Информагентства со ссылкой на региональные ведомства сообщали, что, по предварительным данным, все умершие пили средство для ванн «Боярышник», на этикетке которого было указано содержание этанола, но в реальности в состав которого входил ядовитый метиловый спирт. Обсуждение проблемы дошло до самого высокого уровня, а различные ведомства отметили, что разрабатывают предложения по усилению контроля за оборотом спиртосодержащих средств.

Решение о введении акцизов на спиртосодержащую продукцию правильное, но запоздалое, заявил на большой пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин. Cлучившееся в Иркутске президент назвал трагедией. Он рассказал, что в этом городе несколько иностранцев наладили производство препаратов для ванн, но при этом использовали неядовитый спирт. Но один из этой группы, по словам Путина, «решил отдельно заработать» и применил раздобытый где-то технический спирт. Президент предполагает, что тот не понимал, что делает.

Минфин 13 декабря сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего установление акциза на этиловый спирт, приобретаемый организациями для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, с последующим предоставлением права на налоговый вычет при условии подтверждения факта использования спирта для производства этой продукции. Замминистра финансов Илья Трунин ранее говорил, что контроль за оборотом спирта недостаточен и нужен такой акциз. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в Минэкономразвития выступают против введения такого акциза.

Днем 23 декабря RNS сообщил, что московские аптеки стали ограничивать продажу спиртосодержащих лекарств. Это показал опрос аптек в разных районах города, часть опрошенных подтвердили, что отпускают не более двух флаконов в руки. Валокордин, корвалол, настойку боярышника и другие препараты продают с таким ограничением в аптеках в районе метро «Сходненская», «Планерная», «Бибирево», «Полежаевская», «Тульская», «Теплый стан».

«Валокордин отпускаем по одной упаковке, в наличии много. В виде исключения отпустим две, если подойдете. Пока такое распоряжение: все спиртовые и спиртосодержащие лекарства — одну-две упаковки в руки», — сообщила RNS провизор «Аптеки низких цен» на Новоясеневском проспекте. По ее словам, ограничения введены недавно в связи «с массовым отравлением «Боярышником». Ограничение ввели недавно, подтвердила провизор в одной из аптек в районе метро «Тульская».

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее в пятницу обещала, что изымать спиртосодержащие лекарства из аптек не будут, федеральное министерство уже договорилось об этом с регионами. Вопрос, будут ли они отпускаться только по рецептам, еще не решен, добавила она. Она напомнила, что на регистрации в Минюсте сейчас находятся два приказа Минздрава, регулирующие отпуск спиртосодержащих настоек в аптеках. «Мы начали принимать меры в 2014 г., когда законодательно стали ограничивать тару в зависимости от концентрации спирта. Второй момент - это количественный учет препаратов: не более двух баночек в одни руки», - пояснила Скворцова (цитата ТАСС).

22 декабря вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что спиртосодержащие лекарства, такие как валокордин и настойка боярышника, должны продаваться в аптеках только по рецепту. Про валокордин Хлопонин заявил, что этого средства для улучшения самочувствия человека нужно не более 40 капель, а в пузырьке их 4000. «Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», - сказал вице-премьер. Он заверил, что правительство будет контролировать оборот таких препаратов и не допустит очередей в аптеках.