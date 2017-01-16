ФАС намерена снизить цены на 95 препаратов от ВИЧ, гепатита и туберкулеза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарственные препараты планирует снизить до минимального уровня цены на 95 лекарств для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза, а также антибактериальных средств.

«По всем выявленным случаям превышения зарегистрированных в России предельных отпускных цен производителей над минимальными ценами в референтных странах ФАС России планирует осуществить комплекс мер по их снижению до выявленного минимального уровня», - заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

По результатам анализа было выявлено 95 препаратов, цена которых на российском рынке превысила стоимость в отдельных референтных странах. Однако в целом цены на все исследованные препараты оказались на 29% ниже минимальных цен в 38 странах мира. По 58 позициям уровень цены на лекарства в России оказался самым низким среди рассматриваемых стран.

ФАС проводит сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в России и других странах мира по поручению президента России. Работа состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенные в перечень «7 высокозатратных нозологий» (завершился в конце декабря), анализ цен на лекарства, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и государственных программ. Предполагается, что годовая экономия от снижения цен на лекарства по программе «7 нозологий» в 2016 г. составит 4,9 млрд руб.