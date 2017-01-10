Две трети новых случаев ВИЧ в Европе приходятся на Россию

Почти две трети зарегистрированных в Европе новых случаев заражения ВИЧ, вызывающим СПИД, приходятся на Россию. Такие данные приведены в совместном докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.

В документе приведена статистика по более чем 50 европейским странам, включая Россию. В докладе приведены данные за 2015 г.

«В 2015 г. показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией широко варьировались между странами Европейского региона ВОЗ. В Российской Федерации этот показатель составил 67 000 на 100 000 населения и он был самым высоким в регионе», - уточняется в докладе.

В 2015 г. в Европе было зарегистрировано 153 000 новых случаев заражения ВИЧ. «На новые случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрированные в России, приходится 64% всех таких случаев в Европейском регионе ВОЗ и 81% - в восточной части региона», - говорится в докладе.

В России 54% заразившихся ВИЧ были инфицированы при употреблении наркотиков, 44% - во время гетеросексуальных контактов, 1,5% - во время контактов между мужчинами, у 0,9% передача вируса произошла от матери ребенку. (Речь идет о тех, у кого ВИЧ впервые был диагностирован в 2015 г).