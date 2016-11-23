Закупка препаратов для лечения ВИЧ в 2017 году впервые пройдет централизованно

Формирование общей заявки на закупку антиретровирусных препаратов проходит в Министерстве здравоохранения России, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

«В настоящий момент в Министерстве здравоохранения совместно с представителями регионов происходит формирование общей заявки на закупку антиретровирусных препаратов. Впервые в 2017 г. будет осуществлена централизованная закупка лекарственных препаратов», - заявил Краевой.

По его словам, Минздрав совместно с Минпромторгом проводит «очень большую работу по локализации производства антиретровирусных препаратов на территории нашей страны». Он отметил, что это позволило снизить цены на некоторые препараты более чем в два раза.

«Сейчас работают более 16 площадок, на которых производятся практически все необходимые препараты, рекомендованные схемами лечения Всемирной организации здравоохранения», - подчеркнул замминистра.