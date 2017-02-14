Российский eBay займется развитием бизнеса в 120 странах

В частности, eBay будет заниматься работой с партнерами и регуляторами «подведомственных» стран, внутренним развитием в каждой стране и развитием бизнеса

Московский офис eBay теперь отвечает за развитие бизнеса американской компании в 120 странах присутствия торговой площадки за исключением ее родного американского рынка и нескольких других крупных рынков компании, включая Великобританию. Об этом рассказал гендиректор eBay в России Илья Кретов.

Среди рынков, которые теперь в ведении российского подразделения eBay, – Болгария, Венгрия, Дания, Молдавия, Норвегия, Финляндия, страны Африки и Ближнего Востока, уточнил он. В частности, eBay будет заниматься работой с партнерами и регуляторами «подведомственных» стран, внутренним развитием в каждой стране и развитием бизнеса.

Одна из основных задач компании, по словам Кретова, развитие продаж участников торговой площадки на экспорт. За 2016 г. экспорт через площадку из России вырос вдвое, по собственным данным компании. Абсолютные цифры Кретов не назвал. «EBay сейчас, по сути, единственная площадка в России, которая позволяет наращивать экспорт товаров для конечных потребителей», – заметил он. EBay Inc. – одна из крупнейших в мире онлайн-площадок. Основана в 1995 г. Пьером Омидьяром, чье состояние журнал Forbes оценивает в $8,3 млрд. Ему по-прежнему принадлежит 7% компании. По итогам 2016 г. выручка eBay выросла на 7% до $9 млрд без учета валютных колебаний, чистая прибыль снизилась на 3% до $2,2 млрд. Валовой товарооборот площадки за этот же период составил $84 млрд.

В России eBay не так давно начала полноценную работу. Русскоязычная версия ebayrussia.ru заработала в 2010 г., а ebay.com с русским интерфейсом появилась спустя год. Летом 2012 г. компания открыла представительство в Москве – тогда какое-то время единственным сотрудником был руководитель подразделения, Владимир Долгов. Сейчас в российском офисе eBay 15 человек, говорит Кретов.

Изначально eBay специализировалась в России на трансграничной торговле, и сейчас 90% операций российского бизнеса eBay трансграничные. Но в конце 2014 г. она запустила на своей площадке продажу товаров российских онлайн-магазинов. В России сайт eBay входит в десятку самых посещаемых интернет-магазинов, занимая седьмое место, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на весну 2016 г. (более поздних данных нет). Среди зарубежных онлайн-площадок eBay вторая по посещаемости после Aliexpress, свидетельствуют данные АКИТ.

Продавцы заплатят «налог на Google» Российское подразделение eBay с 23 февраля включит в счета для российских продавцов площадки «налог на Google», рассказал Кретов. С 1 января 2017 г. в России вступил в силу закон, предполагающий сбор 18% НДС с интернет-продаж иностранными компаниями россиянам электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции. По словам Кретова, почти два месяца eBay сама покрывала НДС.

С каждым годом доля Москвы и Санкт-Петербурга в российском бизнесе eBay сокращается, добавил Кретов: «Мы есть там, где есть «Почта России». Для жителей регионов eBay зачастую единственный способ заказать товары из Европы и США». Сейчас в планах компании – запустить своего рода агрегатор доставки для продавцов, инструмент, который позволил бы им упростить работу, в том числе на экспорт, добавил он.

Это не первый случай, когда российский офис иностранной компании получает функции руководства несколькими зарубежными рынками помимо стран бывшего СССР, напоминает старший партнер Egon Zehnder Станислав Киселев. Такая тенденция началась еще около 10 лет назад, вспоминает он: например, тогда Wrigley наделила такими полномочиями российское подразделение, похожая ситуация была у Mars, Heinz и др. Во многом это зависит от качества управленцев в российском подразделении, считает эксперт.

Другой пример – американская Kimberly-Clark, которая управляет бизнесом в Центральной Европе, Турции, странах СНГ и Украине из России, напоминает младший партнер Bain & Company Евгений Белащенко. «Размер этих рынков недостаточно большой для прямого управления, поэтому центр управления ими сосредоточен в России, что могло позволить более сфокусированно работать с ними», – рассуждает он.