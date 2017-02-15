Третья взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» подорожала на 60%

ВПП-3 и без того была самым затратным аэродромным проектом в программе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Часть входящей в нее инфраструктуры не будет построена к чемпионату мира по футболу – 2018

Об этом говорится в справке о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в «Шереметьево». Документ подготовила Росавиация к совещанию в правительстве 7 февраля. «Ведомости» ознакомились с документом, его верность данных подтвердили два федеральных чиновника. Выявление ранее не учтенных проектом работ привело к дефициту финансирования и необходимости выделить еще 20,19 млрд руб., говорится в справке.