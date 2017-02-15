«Амурский ГПЗ» «Газпрома» может построить «дочка» CNPC

Завод мощностью 42 млрд куб. м газа в год будет включать крупнейшее в мире производство гелия

Аффилированная с CNPC China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) может принять участие в строительстве Амурского ГПЗ. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь завершили итоговые переговоры по участию CPECC в проекте, говорится в пресс-релизе «Газпрома». Компания может получить EPC-контракт (включает инжиниринг, поставки и строительство) на строительство дожимного компрессорного цеха, установок осушки газа и газофракционирования.

«Газпром» планирует построить Амурский ГПЗ в районе города Свободного Амурской области. Проектная мощность завода - 42 млрд куб. м газа в год. Стоимость строительства - 790,6 млрд руб., писал «Интерфакс».

ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия. На этой неделе Миллер обсудил ход проекта с главным исполнительным директором Linde AG Альдо Беллони, сообщал концерн. Linde поставит на завод основное технологическое оборудование по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии.

В среду Алексей Миллер и Ван Илинь также подписали соглашение о геолого-техническом изучении создания подземных хранилищ газа на базе месторождения Шэншэнь 2-1 (провинция Хэйлунцзян), в соляных кавернах Чучжоу (провинция Цзянсу), водоносных пластах Байцзю (провинция Цзянсу) и на новых перспективных площадях.

«Стратегическое партнерство с CNPC поступательно развивается. Уверен, уникальный опыт и колоссальные возможности «Газпрома» помогут Китаю реализовать амбициозные планы по развитию газового рынка страны. В том числе, обеспечить спрос на природный газ», - сказал Миллер. К 2020 г. долю газа в энергобалансе КНР предполагается увеличить с 6% до 10%, оценивает «Газпром». Потребность в импорте к концу 2020 г., согласно плану, может вырасти вдвое - до 150 млрд куб. м.

В 2016 г. Китай добыл 137,1 млрд куб. м газа, импорт вырос на 22% до 75,2 млрд куб. м, потребление - на 7% до 205,8 млрд куб. м, приводит данные концерн.