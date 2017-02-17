АФК «Система» реструктурирует гостиничный бизнес

Гостиницей «Космос» будет управлять новая компания
Сергей Николаев / Ведомости
Сейчас функции владения и управления отелями совмещает ВАО «Интурист», контрольный пакет которого принадлежит АФК «Система». По словам вице-президента АФК «Система» Дмитрия Павлова, в условиях существенного роста номерного фонда разделение функций владения и управления активами стало логичным шагом для дальнейшего развития гостиничного бизнеса корпорации. Юридически разделение функций завершится к концу I квартала 2017 г., уточнил он.