Коммерческая недвижимость

АФК «Система» реструктурирует гостиничный бизнес

Корпорация разделит функции владения и управления отелями между разными компаниями
Гостиницей «Космос» будет управлять новая компания
Гостиницей «Космос» будет управлять новая компания
Сергей Николаев / Ведомости

Сейчас функции владения и управления отелями совмещает ВАО «Интурист», контрольный пакет которого принадлежит АФК «Система». По словам вице-президента АФК «Система» Дмитрия Павлова, в условиях существенного роста номерного фонда разделение функций владения и управления активами стало логичным шагом для дальнейшего развития гостиничного бизнеса корпорации. Юридически разделение функций завершится к концу I квартала 2017 г., уточнил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике