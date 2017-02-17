Отвечать за железнодорожную отрасль в Минтрансе будет помощник Дворковича

Как стало известно «Ведомостям», замминистра транспорта может стать Алан Лушников, помощник курирующего транспортную отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом рассказал человек, близкий к РЖД, и федеральный чиновник. Представитель Дворковича информацию подтвердил. Алексей Цыденов, который c 2012 г. занимал должность замминистра, с 7 февраля стал исполняющем обязанности главы Бурятии.

Лушников закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2006-2008 гг. работал замглавы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Занимался в том числе вопросами, связанными с реформированием железнодорожного транспорта. С февраля по август 2008 г. исполнял обязанности главы ведомства. Позже работал помощником министра транспорта, которым тогда был Игорь Левитин. После перехода последнего в аппарат президента Лушников стал помощником Дворковича. В аппарате Дворковича он отвечает за транспортные вопросы: железную дорогу, порты, авиа.

«Лушников объективно наиболее подходящая с точки зрения опыта и компетенций замена: ему не потребуется времени на адаптацию, он глубоко понимает все сегменты железнодорожного бизнеса и имеет позицию по принципиальным для отрасли вопросам реформирования и либерализации»,- считает гендиректор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров.

«В условиях, когда РЖД фактически саботирует процесс реформирования железнодорожной отрасли, приход Лушникова может оживить работу над целевой моделью рынка и расширить спектр возможных развилок в вопросах либерализации тяги и формирования института частных перевозчиков»,- подчеркивает эксперт.