Путин назначил Алексея Цыденова врио главы Бурятии

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Чиновник оставит должность по собственному желанию. Врио руководителя региона назначен Алексей Цыденов. Его назначение утром 7 февраля предсказали несколько источников «Ведомостей».

Источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время. Речь шла о смене глав проблемных регионов ради улучшения политической ситуации на этих территориях к президентским выборам. После выхода этой публикации первым в отставку досрочно подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Наговицын на следующий день, 7 февраля, заявил журналистам, что скоро обратится к Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий. «Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике… Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение – не баллотироваться на третий срок», – приводит его слова ТАСС. Заявление он уже направил главе государства, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы республики. Он отметил, что и дальше хотел бы продолжать работу на государственной должности. «У меня есть здоровье, силы достаточные… У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать», – сказал он. Бурятией он руководил с 2007 г.

В 13.30 на сайте Кремля появилась расшифровка беседы Путина и замминистра транспорта Цыденова. Чиновники напомнили рабочую биографию замминистра и обсудили его планы на новом месте работы. В отличие от диалога с Басаргиным, Путин говорил меньше и приводил меньше фактов.

Цыденов напомнил, что начал трудовой путь на Дальнем Востоке, в Министерстве путей сообщения на Дальневосточной железной дороге, в центре фирменного транспортного обслуживания. В 2001 г. он перешел в бизнес – в компанию операторов частного вагонпарка. В 2006 г. он вернулся на госслужбу, сначала в Минтранс, затем в аппарат правительства, где дорос до руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Пост замминистра транспорта он занимал с 2012 г., в министерстве он курировал «вопросы железнодорожного транспорта, науки, "Глонасс" в части ее наземного использования, стратегию и документы стратегического планирования».

Контакт с регионами он не утрачивал, отметил чиновник, с ними он контактировал в том числе в рамках президентского поручения по пригородным перевозкам. Ситуацию в Бурятии знает хорошо «и, конечно, сейчас дополнительно изучал». Преимуществами региона он считает природу с точки зрения развития туризма, большой запас востребованных полезных ископаемых и приближенность к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Также он видит хороший потенциал у животноводства в регионе. Высокотехнологичное производство, хоть и небольшое, также имеет «достаточно уверенные перспективы» в условиях импортозамещения «и нынешних реалий».

Начать он хотел бы с формирования занятости, в первую очередь в «быстрых областях» животноводства и туризма, затем – развивая месторождения и формируя для них транспортную и энергетическую инфраструктуру. Врио руководителя региона считает возможным реализовать большой туристический потенциал Бурятии с учетом большого интереса к Байкалу со стороны Монголии и Китая. «А людям, безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера (это медицина, образование). Есть определенные идеи – постараюсь реализовать», – добавил он.

«Уверен, что под вашим руководством, с поддержкой правительства и, конечно, жителей республики можно экономический уровень, качество жизни поднять в достаточно короткие сроки. Всё для этого сделаем», – пообещал Цыденов.

О том, что врио главы Бурятии может быть назначен Цыденов, «Ведомостям» сообщили источник в правительстве и источник, близкий к правительству. По словам одного из собеседников, вопрос о замене Цыденова обсуждался на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Близкий к руководству Бурятии собеседник «Ведомостей» утверждает, что в регионе ждали назначения Цыденова.

6 февраля, комментируя смену руководства Пермского края, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что губернаторов Кремль меняет не в рамках какой-то кампании, а что ротация кадров в регионах - это линия президента и она будет продолжена.