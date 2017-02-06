Путин нашел в Москве кандидата в губернаторы Пермского края

Президент Владимир Путин предложил стать исполняющим обязанности губернатора Пермского края чиновнику мэрии Москвы, руководителю департамента экономической политики и развития города Максиму Решетникову. Тот поблагодарил президента за оказанное доверие. В сообщении на сайте Кремля ничего не говорится об отставке прежнего губернатора Виктора Басаргина.

Чуть позже пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий Басаргина, который подал заявление по собственному желанию. Этим же указом Решетников был назначен врио губернатора, сообщает «Интерфакс».

Басаргин утром 6 февраля на пресс-конференции подтвердил сообщения СМИ, что собрался уйти в отставку, а позднее уточнил ТАСС, что уже направил президенту соответствующее заявление. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать эти новости, пообещав сообщить журналистам о таком решении, если оно будет принято.

Источники «Дождя» в воскресенье сообщили, что Басаргин может оставить должность уже 6 февраля. Источник канала, близкий к правительству, назвал наиболее вероятным преемником губернатора именно Максима Решетникова. Два источника, близкие к Кремлю, заявили, что считается, что Басаргин близок к мэру Москвы Сергею Собянину, поэтому не исключено, что при назначении нового руководителя региона будет учтено мнение мэра Москвы. Иначе это будет аппаратным поражением мэра, отмечал один из источников «Дождя».

Источники «Ведомостей» назвали имя Басаргина в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время. Речь идет о смене глав проблемных регионов ради улучшения политической ситуации на этих территориях к президентским выборам.

Из диалога в изложении пресс-службы Кремля следует, что Путин напомнил, что Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру. «Да. Учился, женился, детей родил», – подтвердил чиновник. «Ну, жена рожала», – поправил его президент.

По словам Путина, во властных структурах края Решетников дошел до начальника аппарата губернатора, а после перевода в Москву сохранил связь с «малой родиной» и ощущает ее до сих пор. Решетникова Путин помнит по работе правительства: «Когда я был председателем правительства, вы были директором департамента». «Да, Владимир Владимирович, я присутствовал на ваших совещаниях, это была большая школа», – откликнулся Решетников.

Первоочередным в развитии Пермского края будущий врио губернатора назвал развитие социальной сферы, в том числе «и по линии здравоохранения, и по линии образования», с учетом поставленных Путиным задач. Во вторую очередь он назвал развитие экономики, отметив, что Пермь – это «промышленный, индустриальный хребет страны» и важно, чтобы промышленность там развивалась и дальше.

Назначение Решетников назвал большой честью и большим доверием для него. «Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», – сказал он.

Басаргин утром объяснил свое решение уйти с поста губернатора досрочно, а не в мае, когда закончится его срок. «Мною принято решение не идти на выборы», – цитирует его Properm.ru. «До сентября не много времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – цитирует губернатора «Интерфакс».

Источники «Дождя» говорили, что замену Басаргину искали давно. По их словам, при Басаргине в регионе были постоянные межэлитные конфликты и это не устраивало Кремль.

Басаргин занимает должность губернатора Пермского края с 2012 г. Врио он был назначен еще президентом Дмитрием Медведевым в конце апреля 2012 г., за неделю до инаугурации Путина. До этого он был министром регионального развития - с 2008 г., до того семь лет был заместителем полпреда президента на Урале. Чем он планирует заняться в дальнейшем, он не уточнил. Как передает «Интерфакс», он отметил, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован. «Безусловно, 2017 год – год, который предопределяет развитие и Российской Федерации, и Пермского края на ближайшие как минимум 10 лет. В этой связи очень важно, чтобы в этот период в крае была политическая, экономическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, все политические, общественные движения двигались в одном направлении», – заявил он.

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Максим Решетников родился 11 июля 1979 г. В 2000 г. он окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик», стал кандидатом экономических наук, также имеет специальность «лингвист-переводчик».

С 2000 г. он работал в структурах администрации Пермской области, где начал с должности начальника отдела планирования бюджетных доходов и расходов. С 2007 по 2009 г. он работал в федеральных структурах – был замдиректора департамента межбюджетных отношений, директором департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти регионов в Минрегионразвития.

С 2009 г. был руководителем администрации губернатора Пермского края. В 2009–2010 гг. он возглавлял департамент госуправления, регионального развития и местного самоуправлении в правительстве. С 2010 г. он перешел в мэрию Москвы. Министром городского правительства и руководителем департамента экономической политики он был с 23 апреля 2012 г.

Исполняющим обязанности руководителя департамента экономической политики и развития столицы назначен Роман Беззубик, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. До сих пор Беззубик был заместителем Решетникова.