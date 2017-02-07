Заменимые губернаторы
Как проходит рокировка глав регионов в начале 2017 года
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
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Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Помимо перечисленных Наговицына и Басаргина среди губернаторов, которые уйдут в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия)
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Под пристальным вниманием находится также губернатор Рязанской области Олег Ковалев
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В списке также Евгений Куйваше (Свердловская область)
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Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева)
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Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области
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