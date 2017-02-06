Власть
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Во имя президента

Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов

В ближайшее время возможны отставки нескольких региональных лидеров
В команде губернаторов ожидаются замены
В команде губернаторов ожидаются замены
Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике