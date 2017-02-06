Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов

Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов, рассказали «Ведомостям» бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник. Это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде.

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