Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова

Его преемник Владимир Васильев – первый руководитель Дагестана из другого региона в постсоветской истории

Путин принял отставку Абдулатипова с поста главы Дагестана А. Гордеев / Ведомости

Путин сегодня принял отставку главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Президентский указ опубликован на сайте Кремля.

68-летний Владимир Васильев занимает должность председателя фракции «Единой России» в Думе, куда он неоднократно избирался депутатом. Он возглавил фракцию в 2012 г. вместо назначенного губернатором Подмосковья Андрея Воробьева.

Васильев считался ставленником президента Путина, он выходец из МВД. В 1997–1998 гг. занимал пост первого замминистра в звании генерал-полковника. В 1999 г., когда в Кремль пришел Путин, он стал замсекретаря Совета безопасности, а его сослуживец по КГБ Сергей Иванов возглавил этот орган; покинул он этот пост тоже вместе с Ивановым. С 2003 г. Васильев – депутат Госдумы, с 2004 по 2011 г. – председатель комитета по безопасности.

Васильев родился в 1949 г. в Клину и, таким образом, является первым руководителем Дагестана в постсоветское время, который не является уроженцем этой многонациональной республики.

Сложный регион

Абдулатипов руководил Дагестаном больше четырех лет — с сентября 2013 г., до того несколько месяцев исполнял обязанности главы республики. Всенародных выборов губернатора в республике нет, его избирают депутаты Народного собрания — за избрание Абдулатипова проголосовали 86 из 88 депутатов. Дагестан – один из сложнейших для управления регионов России из-за многообразия влиятельных национальных кланов.

Это одна из двух территорий страны, наряду с Красноярским краем, которая существует в режиме «полупарламентской республики», пояснял «Ведомостям» политолог Евгений Минченко.

На пост главы Дагестана Абдулатипов пришел из Госдумы, куда в декабре 2011 г. был избран по списку партии «Единая Россия». В целом политическая карьера 71-летнего Абдулатипова продолжается уже 27 лет, с момента избрания народным депутатом РСФСР в 1990 г. Позже Абдулатипов работал в правительствах Виктора Черномырдина и Евгения Примакова, был министром национальной политики и послом России в Таджикистане. Параллельно развивал и научную карьеру: он доктор философских наук, профессор, считается специалистом, в частности, в области межнациональных отношений.

Досрочную отставку с поста главы Дагестана Абдулатипов сам анонсировал на минувшей неделе. До этого о такой возможности говорил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Основной причиной отставки Абдулатипова источник назвал его возраст: Кремль будет инициировать отставки возрастных губернаторов, а также тех, кто не способен уладить внутриэлитные конфликты в своих регионах перед президентскими выборами в марте 2018 г., пояснял он.

Абдулатипов свою досрочную отставку также объяснил стремлением Кремля «озеленить кадры»: «Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», - сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва» 27 сентября. Абдулатипов рассказал, что от предложенной ему в Кремле должности представителя России в организации «Исламская конференция» он отказался, не желая уезжать за границу. Прощаясь с депутатами республиканского Народного собрания 28 сентября, Абдулатипов, кроме прочего, заявил о «людях в Москве, которые на ходу бреют зайцев». Эти люди, по его словам, «навязывают президенту не очень популярные решения». «Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», - отметил Абдулатипов.

Заменимые губернаторы