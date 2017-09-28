Кремлевские эксперты нарисовали портрет нового поколения губернаторов

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Новые выдвиженцы Владимира Путина предпочитают стабильности перемены, уверены кремлевские эксперты Евгений Разумный / Ведомости

Новое поколение губернаторов-технократов призвано обеспечить качественный переход от поддержания стабильности и преодоления проблем к «курсу на будущее» – росту экономики и качества жизни, говорится в докладе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и центра «Особое мнение» по итогам губернаторских выборов 10 сентября. Ключевыми чертами 11 новых губернаторов эксперты назвали диалог с обществом, использование современных коммуникационных и управленческих технологий, запрос на перемены. Кроме того, кандидаты предложили «конкурентный и востребованный образ будущего и пути его достижения», говорится в докладе.