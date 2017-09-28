Власть
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Подражание идеалу

Кремлевские эксперты нарисовали портрет нового поколения губернаторов

Это технократ, способный обеспечить переход от стабильности к развитию

Новое поколение губернаторов-технократов призвано обеспечить качественный переход от поддержания стабильности и преодоления проблем к «курсу на будущее» – росту экономики и качества жизни, говорится в докладе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и центра «Особое мнение» по итогам губернаторских выборов 10 сентября. Ключевыми чертами 11 новых губернаторов эксперты назвали диалог с обществом, использование современных коммуникационных и управленческих технологий, запрос на перемены. Кроме того, кандидаты предложили «конкурентный и востребованный образ будущего и пути его достижения», говорится в докладе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике