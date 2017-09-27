Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке. Он сообщил об этом на встрече с правительством региона. Его слова приводит заместитель председателя в Законодательное собрание Красноярского края Алексей Клешко. «Я ухожу. И даже уезжаю. Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление», - цитирует Клешко в соцсети Толоконского.
Клешко добавил, что в зале присутствуют члены правительства, депутаты, руководители органов государственной власти в крае. «Он (Толоконский ) напомнил основные вехи — рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства», — написал Клешко.
По словам парламентария, Толоконский заявил, что у него пока нет планов относительно нового места работы.
Ранее депутат городского совета Красноярскаа Владимир Владимиров со ссылкой на источники заявлял, что врио руководителя региона будет назначен нынешний глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО, управляет имуществом Российской академии наук) Михаил Котюков.
Источники РБК также называли Котюкова основным кандидатом на пост губернатора Красноярского края. Также среди кандидатов рассматривался первый замминистра энергетики Алексей Текслер, замминистра финансов Андрей Иванов и депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин, говорил источник РБК, близкий к администрации края. Собеседники РБК также называли бывшего гендиректора Россетей, экс-губернатора Таймары Олега Бударгина и премьер-министра Красноярского края Виктора Томенко.
Толоконский стал третьим губернатором на этой неделе, который досрочно сложил полномочия. Во вторник, 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора стал первый замминистра промышленности Глеб Никитин. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Заменимые губернаторы
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
1/14
Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
2/14
Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
3/14
Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
4/14
Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
5/14
Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
6/14
Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
7/14
Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
8/14
Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
9/14
Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
10/14
Екатерина Штукина / РИА Новости
Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику, подал в отставку по собственному желанию 6 апреля. Спустя неделю его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня. В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. По его словам, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность
11/14
Пресс-служба Президента России
Врио Марий-Эл Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе
12/14
Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область), сообщали источники «Ведомостей». 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области и назначил его же временно исполняющим обязанности главы региона. Никто из губернаторов, ушедших в отставку ранее не был назначен врио губернатора
13/14
Владимир Смирнов / ТАСС
Также среди кандидатов «на выход» источники «Ведомостей» назвали Павла Конькова, губернатора Ивановской области