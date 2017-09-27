Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел в отставку

Он объявил об этом на встрече с правительством региона

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский Евгений Разумный / Ведомости

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке. Он сообщил об этом на встрече с правительством региона. Его слова приводит заместитель председателя в Законодательное собрание Красноярского края Алексей Клешко. «Я ухожу. И даже уезжаю. Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление», - цитирует Клешко в соцсети Толоконского.

Клешко добавил, что в зале присутствуют члены правительства, депутаты, руководители органов государственной власти в крае. «Он (Толоконский ) напомнил основные вехи — рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства», — написал Клешко.

По словам парламентария, Толоконский заявил, что у него пока нет планов относительно нового места работы.

Ранее депутат городского совета Красноярскаа Владимир Владимиров со ссылкой на источники заявлял, что врио руководителя региона будет назначен нынешний глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО, управляет имуществом Российской академии наук) Михаил Котюков.

Источники РБК также называли Котюкова основным кандидатом на пост губернатора Красноярского края. Также среди кандидатов рассматривался первый замминистра энергетики Алексей Текслер, замминистра финансов Андрей Иванов и депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин, говорил источник РБК, близкий к администрации края. Собеседники РБК также называли бывшего гендиректора Россетей, экс-губернатора Таймары Олега Бударгина и премьер-министра Красноярского края Виктора Томенко.

Толоконский стал третьим губернатором на этой неделе, который досрочно сложил полномочия. Во вторник, 26 сентября, пост покинул глава Нижегородской области Валерий Шанцев, врио губернатора стал первый замминистра промышленности Глеб Никитин. В понедельник, 25 сентября, Кремль объявил, что по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Врио губернатора Самарской области до выборов назначен бывший мэр Самары и сенатор от региона Дмитрий Азаров. Меркушкин получил новый пост – спецпредставителя президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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