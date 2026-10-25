Саудовская Аравия перехватила беспилотники и ракеты над Эр-Риядом
Саудовская Аравия перехватила хуситские беспилотники и ракеты над своей столицей Эр-Риядом и южными регионами страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коалицию во главе с Саудовской Аравией в Йемене.
В Эр-Рияде, Абхе и Хамис-Мушайте было объявлено чрезвычайное положение. Через несколько минут власти гражданской обороны Саудовской Аравии объявили о том, что опасность миновала.
Из сообщения следует, что в сторону Эр-Рияда летели два беспилотника и баллистическая ракета. При этом еще одна крылатая ракета была запущена в сторону города Хамис-Мушайт на юге страны. В коалиции отметили, что было перехвачено 10 баллистических ракет, которые были запущены в сторону юга.
В свою очередь, хуситы заявили, что могут снова нанести удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.
24 октября хуситы нанесли удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и компании Aramco в Янбу. Также ими были поражены нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, станция сырой нефти и нефтепровод «Восток – Запад», международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, аэропорт в Наджране и авиабаза в Хамис-Мушайте.
22 октября хуситы нанесли удар по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.