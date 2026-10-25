Саудовская Аравия перехватила беспилотники и ракеты над Эр-Риядом

Из сообщения следует, что в сторону Эр-Рияда летели два беспилотника и баллистическая ракета. При этом еще одна крылатая ракета была запущена в сторону города Хамис-Мушайт на юге страны. В коалиции отметили, что было перехвачено 10 баллистических ракет, которые были запущены в сторону юга.