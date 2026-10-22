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Хуситы заявили об ударе по минобороны Саудовской Аравии

Анна Суслова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар с помощью баллистических ракет и беспилотников по министерству обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сари в Telegram-канале.

«За последние 48 часов провели четыре военные операции с использованием ряда баллистических ракет и беспилотников. Первая была направлена на здание министерства обороны в Эр-Рияде. Попадание было прямым», – сказано в сообщении.

Сари добавил, что с начала нового витка эскалации в Йемене Саудовская Аравия нанесла более 2900 авиаударов по территориям, подконтрольным хуситам. В результате чего погибло и пострадало более 562 человек, включая детей.

19 октября Сари сообщил о военных операциях против сил официального правительства Йемена и Саудовской Аравии. Он отметил, что «Ансар Аллах» нанесло удар по компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и международный аэропорт «Абха». Одна из операций была направлена против авиабазы Хамис-Мушайт. Кроме того, удар пришелся по лагерю ВМС Саудовской Аравии. Шестая операция была проведена против радаров в Бейр-Аскаре.

21 октября «Ансар Аллах» нанесло удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии. Главное управление гражданской авиации королевства (GACA) сообщило, что в результате атаки погибло два человека. В тот же день хуситы атаковали международный аэропорт Адена на юге Йемена.

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