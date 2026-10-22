Хуситы заявили об ударе по минобороны Саудовской Аравии

19 октября Сари сообщил о военных операциях против сил официального правительства Йемена и Саудовской Аравии. Он отметил, что «Ансар Аллах» нанесло удар по компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и международный аэропорт «Абха». Одна из операций была направлена против авиабазы Хамис-Мушайт. Кроме того, удар пришелся по лагерю ВМС Саудовской Аравии. Шестая операция была проведена против радаров в Бейр-Аскаре.