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Число погибших при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии возросло до двух

Ксения Наумчик

Число погибших в результате атаки на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии увеличилось до двух человек. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации королевства (GACA) в социальной сети X.

По данным ведомства, нападение произошло вечером 21 октября. Погибшими являются граждане Саудовской Аравии и Индии.

Еще восемь человек получили ранения, уточнили в управлении. Двое из пострадавших являются подданными Саудовской Аравии.

21 октября йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Адена на юге страны. Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил об ударе баллистической ракетой по оперативному штабу Саудовской Аравии в Адене на юге Йемена.

19 октября Сари сообщил о нескольких военных операциях против сил официального правительства Йемена и Саудовской Аравии. Он отметил, что первая операция была проведена против компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Третья операция была осуществлена против международного аэропорта Абха, четвертая – против авиабазы Хамис-Мушайт. Кроме того, удар пришелся по лагерю ВМС Саудовской Аравии. Шестая операция была проведена против радаров в Бейр-Аскаре.

15 октября как минимум пять человек погибли и еще 16 пострадали в результате ракетного удара движения хуситов по президентскому комплексу Аль-Маашик в йеменском Адене. По комплексу выпустили не менее четырех ракет, а в районе дворца прогремели пять взрывов.

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