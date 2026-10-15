При атаке хуситов на президентский дворец в Адене погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли, еще 16 пострадали в результате ракетного удара движения «Ансар Аллах» (хуситов) по президентскому комплексу Аль-Маашик в йеменском Адене. Об этом заявил министр здравоохранения и народонаселения Йемена Касем Бхейбах, передает телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала Al Arabiya, по комплексу выпустили не менее четырех ракет, а в районе дворца прогремели пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства не пострадали.
Как писало агентство Saba, официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что удар был нанесен по штабу военных операций в Адене, которым руководят саудовские офицеры. По его словам, атака соответствует ранее объявленной политике движения, согласно которой любое военное присутствие Саудовской Аравии считается законной военной целью независимо от места его расположения.
Reuters сообщало, что штаб-квартира нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получила серьезные повреждения в результате атаки хуситов 13 октября. После удара в здании начался пожар, который распространился на несколько этажей. Огонь охватил помещения с шестого по 10 этаж южного крыла здания. Верхние три этажа, где расположен офис генерального директора компании Амина Насера, получили серьезные повреждения.
8 октября Associated Press со ссылкой на представителей хуситов писало, что движение вернуло контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседники агентства уточняли, что хуситы в ходе боев также установили контроль над Дхубабом и расположенной поблизости деревней Аль-Джадид. Представитель йеменского правительства, в свою очередь, опроверг эту информацию.