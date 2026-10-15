При атаке хуситов на президентский дворец в Адене погибли пять человек

Reuters сообщало, что штаб-квартира нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получила серьезные повреждения в результате атаки хуситов 13 октября. После удара в здании начался пожар, который распространился на несколько этажей. Огонь охватил помещения с шестого по 10 этаж южного крыла здания. Верхние три этажа, где расположен офис генерального директора компании Амина Насера, получили серьезные повреждения.