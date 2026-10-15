Хуситы выпустили пять баллистических ракет по президентскому дворцу в Йемене
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) выпустило пять баллистических ракет по президентскому дворцу в городе Аден на юге Йемена. Об этом сообщила Al Arabia.
В Адене прогремели пять взрывов в результате ракетного обстрела дворца. В результате атаки погибли двое охранников, еще шесть человек получили ранения, сообщил министр по делам молодежи Йемена Наиф аль-Бакри.
Он подчеркнул, что премьер-министр Шайя аз-Зиндани и другие члены правительства не пострадали. По словам министра, правительство останется в Адене и продолжит свою работу.
Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что удар был нанесен по штабу военных операций в Адене, которым руководят саудовские офицеры. По его словам, атака соответствует ранее объявленной политике движения, согласно которой любое военное присутствие Саудовской Аравии считается законной военной целью независимо от места его расположения, передает агентство Saba.
Аден находится под контролем международно признанного правительства Йемена, тогда как движение «Ансар Алла» контролирует северную часть страны.
8 октября Associated Press со ссылкой на представителей хуситов писало, что движение вернуло контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседники агентства уточнили, что хуситы в ходе боев также установили контроль над Дхубабом и расположенной поблизости деревней Аль-Джадид. Представитель йеменского правительства, в свою очередь, опроверг эту информацию.