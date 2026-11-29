В Мюнхене полиция перекрыла вход на ярмарку по «Гарри Поттеру»Мероприятие столкнулось с массовым наплывом фанатов
В Мюнхене полиция перекрыла вход на тематическую рождественскую ярмарку по мотивам вселенной «Гарри Поттера» из-за массового наплыва фанатов, сообщает Bild. На мероприятие, рассчитанное всего на 500 человек, попытались попасть десятки тысяч людей со всего мира.
Ярмарка расположилась на мюнхенском острове Пратеринзель на реке Изар. Полиция Мюнхена была вынуждена задействовать два оперативных взвода – около 50 сотрудников – с мигалками, чтобы сдержать толпу. На одном только мосту на Пратеринзель стояли как минимум 10 000 человек. Приток был настолько большим, что на вокзалах делали объявления с просьбой не приезжать.
Очевидцы сообщали о давке в метро: тысячи людей скапливались у эскалаторов станции «Леэль», многие приехали издалека и не хотели разворачиваться. Полицейские на месте призывали: «Немедленно покиньте мост!»
Ярмарка должна была в течение девяти дней рекламировать новый сериал о «Гарри Поттере», премьера которого состоится в первый день Рождества на стриминговом сервисе HBO. По словам руководителя маркетинга HBO Анны Баторовски, «российские турагентства даже организовывали поездки на ярмарку».
При этом, как отмечает издание, сама ярмарка разочаровала посетителей: вместо «сливочного пива» из фильмов там продавали обычный глинтвейн за 6 евро, «картофельные волшебные палочки» оказались обычными картофельными спиралями, а главной достопримечательностью стала фотозона в виде вагона поезда в Хогвартс. Заявленный «кульминационный момент» – 150 пластиковых свечей на проволоке, которые загорались по нажатию кнопки.
Ярмарка продлится до 6 декабря, вход на нее бесплатный.
В августе компания Warner Bros. анонсировала открытие в ноябре крупнейшего в Великобритании магазина о Гарри Поттере в центре Лондона. Флагманский магазин расположили на главной торговой улице Оксфорд-стрит. Среди ключевых достопримечательностей – огромный дракон, возвышающийся над зданием банка Гринготтс, полноразмерный «Рыцарь-автобус», а также филиал паба «Дырявый котел», где гости смогут попробовать еду и шипящее сливочное пиво, пишет портал.