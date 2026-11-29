Ярмарка расположилась на мюнхенском острове Пратеринзель на реке Изар. Полиция Мюнхена была вынуждена задействовать два оперативных взвода – около 50 сотрудников – с мигалками, чтобы сдержать толпу. На одном только мосту на Пратеринзель стояли как минимум 10 000 человек. Приток был настолько большим, что на вокзалах делали объявления с просьбой не приезжать.