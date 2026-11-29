1 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» заявил, что Европу не надо разваливать, она и сама развалится из-за экономических проблем. В ходе выступления Путин также отметил, что не жалеет о попытках, которые предпринимал в 2000-е гг., выстроить договоренности с западными странами.