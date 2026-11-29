МВД Германии: страна ежедневно становится целью гибридной войны
Германия не находится в состоянии войны, но ежедневно становится целью гибридной войны. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, пишет Bild. Он также заявил о существовании «теневого фронта».
«Шпионаж, саботаж, кибератаки. Теневой фронт проходит через всю Европу, через всю Германию. Цель нападающих: нанести ущерб инфраструктуре, расколоть общество и подорвать доверие к государству», – заявил министр.
По данным МВД ФРГ, только в сфере шпионажа в этом году зарегистрировано 285 преступлений, а также 216 случаев саботажа на транспорте и в энергоснабжении.
2 октября министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью Euronews заявил, что Европа не располагает всеми необходимыми возможностями для ведения войны и противодействия гибридным угрозам. По его словам, европейские страны на протяжении десятилетий уделяли больше внимания «мягкой силе», социальным гарантиям и дипломатии, чем развитию оборонного потенциала.
1 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» заявил, что Европу не надо разваливать, она и сама развалится из-за экономических проблем. В ходе выступления Путин также отметил, что не жалеет о попытках, которые предпринимал в 2000-е гг., выстроить договоренности с западными странами.