В ночь на 29 ноября на территории Пензенского района средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник. При падении дрон врезался в жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, ранение оказалось легким, госпитализация не потребовалась.