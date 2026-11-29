Мельниченко: падавший беспилотник врезался в жилой дом в Пензенской области
В ночь на 29 ноября на территории Пензенского района средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник. При падении дрон врезался в жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, ранение оказалось легким, госпитализация не потребовалась.
На месте работают службы экстренного реагирования и правоохранительные органы. Энергетики и газовые службы уже восстановили нарушенную подачу ресурсов, сообщил губернатор.
В июле при атаке беспилотников на два пензенских предприятия пострадали два человека: мужчина с тяжелыми осколочными ранениями был прооперирован и попал в реанимацию, женщине помощь оказали амбулаторно.