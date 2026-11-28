Окончил Киевский автомобильно-дорожный институт, после чего был распределен в город Кзыл-Орда Казахской ССР. После возвращения в Киев писал программы для артистов эстрады, сценарии для мультфильмов, пьесы и киносценарии. Также печатался в московских газетах и журналах «Литературная газета», «Советская культура», «Правда», «Неделя», «Собеседник», «Огонек», «Крокодил», «Юность».