Умер драматург и сценарист Александр КаневскийЕму было 93 года
Писатель и киносценарист Александр Каневский умер в возрасте 93 лет, сообщил израильский «9 канал». По данным издания, он скончался в Израиле, где жил последние 35 лет.
Александр Каневский родился 29 мая 1933 г. в Киеве. Является старшим братом актера театра и кино Леонида Каневского, известного по программе «Следствие вели».
Окончил Киевский автомобильно-дорожный институт, после чего был распределен в город Кзыл-Орда Казахской ССР. После возвращения в Киев писал программы для артистов эстрады, сценарии для мультфильмов, пьесы и киносценарии. Также печатался в московских газетах и журналах «Литературная газета», «Советская культура», «Правда», «Неделя», «Собеседник», «Огонек», «Крокодил», «Юность».
Был одним из авторов популярной юмористической телепередачи «Кабачок "13 стульев"», а также участником передачи «Вокруг смеха». Является автором более 20 повестей и сборников рассказов, пьес и репортажей.
Переехал в Тель-Авив в 1991 г. Лауреат Международного конкурса «Алеко», Международного Московского кинофестиваля, премии имени Юрия Нагибина, премии Федерации союзов писателей Израиля, премии конкурса «Человек года» в Лондоне, Золотой медали Франца Кафки.