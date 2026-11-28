Ядров: Россия и Малайзия ведут переговоры по запуску авиасообщения
Россия и Малайзия обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами. Об этом ТАСС сообщил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.
Как сообщала в октябре ТАСС авиакомпания Red Wings, она рассматривает запуск чартерных рейсов из Москвы на остров Лангкави в Малайзии летом 2027 г. Перелеты планировалось выполнять в партнерстве с туроператорами и при поддержке Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии, отмечали в компании. Там добавляли, что разрешение на выполнение полетов по этому направлению у перевозчика есть.
В мае агентство со ссылкой на Минтранс сообщило, что запуск чартерных рейсов между Россией и Малайзией отложили. Причиной стало отсутствие заказчика со стороны туристической отрасли.
Возможность открытия прямого авиасообщения между странами в мае 2025 г. обсудил президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. В 2024 г. глава правительства Малайзии заявил на ВЭФ-2024, что власти страны работают над открытием прямого авиасообщения с Россией, чтобы нарастить туристический поток и дать туристам возможность познакомиться со странами друг друга.