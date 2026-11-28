Как сообщала в октябре ТАСС авиакомпания Red Wings, она рассматривает запуск чартерных рейсов из Москвы на остров Лангкави в Малайзии летом 2027 г. Перелеты планировалось выполнять в партнерстве с туроператорами и при поддержке Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии, отмечали в компании. Там добавляли, что разрешение на выполнение полетов по этому направлению у перевозчика есть.