В поселке Климово Брянской области девять человек пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе на служебный автобус «Мираторга». Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Их доставили в больницу с осколочными ранениями, после оказания медпомощи всех отпустили на амбулаторное лечение.