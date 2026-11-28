Что известно о последствиях массированных атак на регионы 28 ноябряДевять человек пострадали в результате удара по автобусу в Брянской области
- Массированная атака на Москву, Ростовскую, Калужскую и Воронежскую области
- Удар по автобусу в Брянской области, есть пострадавшие
- Попытка атаки на промышленные предприятия в Самарской области
- Раненые в Белгородской области
- Ограничение аэропортов
В ночь на 28 ноября средства ПВО ликвидировали 1246 украинских БПЛА, сообщило Минобороны.
Дроны сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Москвой и областью, Крымом и Башкирией.
«Ведомости» собрали главное, что известно о ночных ударах по России.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру в сторону Московского региона направлялись 462 украинских дрона. Большую часть силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, 123 беспилотника сбили на подлете к Москве.
В Ростовской области уничтожили более 50 БПЛА в Новошахтинске и семи районах области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, речь идет о Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Обливском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле на момент публикации материала уточнялась.
Над Калужской областью силы ПВО сбили 120 дронов, проинформировал губернатор региона Владислав Шапша, обошлось без пострадавших.
В Воронежской области сбили восемь дронов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, обошлось без повреждений и пострадавших.
В поселке Климово Брянской области девять человек пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе на служебный автобус «Мираторга». Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Их доставили в больницу с осколочными ранениями, после оказания медпомощи всех отпустили на амбулаторное лечение.
В Стародубе беспилотник ударил по предприятию – пострадал 34-летний мужчина. За прошедшие сутки над Брянской областью сбили 506 украинских БПЛА самолетного типа.
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о попытке ВСУ атаковать промышленные объекты Самарской области. По его данным, пострадавших нет.
Ночью в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Булановка Белгородской области ранения получил мужчина. Региональный оперштаб сообщил, что у него травматическая ампутация стопы. В поселке Маслова Пристань повреждения получили многоквартирный дом и два транспортных средства. Поздно вечером в селе Мощеное ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию частного дома – мужчина получил акубаротравму, его госпитализировали.
В Губкине в результате атаки БПЛА на территории предприятия вышла из строя линия электропередачи.