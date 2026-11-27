Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал программу «курсом молодого депутата» по аналогии с «курсом молодого бойца». «Главная цель – помочь им научиться защищать интересы граждан и страны при помощи всех доступных парламентских инструментов. Сила депутата – в доверии людей, и это доверие надо заслуживать каждый день», – заявил он.