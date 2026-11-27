В «Сенеже» стартовало обучение избранных в Госдуму ветеранов спецоперации
В мастерской управления «Сенеж» 27 ноября стартовала программа профессиональной переподготовки «Парламентский старт» для впервые избранных депутатов Госдумы – ветеранов специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина, ее участниками стали 39 депутатов от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Об этом говорится в сообщении мастерской.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал программу «курсом молодого депутата» по аналогии с «курсом молодого бойца». «Главная цель – помочь им научиться защищать интересы граждан и страны при помощи всех доступных парламентских инструментов. Сила депутата – в доверии людей, и это доверие надо заслуживать каждый день», – заявил он.
Программа разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии и включает семь трехдневных образовательных модулей. Особое внимание уделено законотворческой деятельности, парламентскому контролю, работе с избирателями и развитию коммуникативных навыков. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что задача программы – дать проявившим мужество на фронте людям знания для новой службы. Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что обучение ориентировано на практику, чтобы после каждого модуля участник мог применить знания в жизни.
Среди слушателей – 16 Героев России и 28 кавалеров ордена Мужества. 19 депутатов завершили или продолжают обучение по программе «Время героев».