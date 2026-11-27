«Студенческий список» определился с кандидатом на президентских выборах в Сербии
Представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения «Студенческий список» выдвинули кандидатуру профессора химии Радомира Саичича для участия в президентских выборах. Об этом сообщило агентство AP.
«Пришло время вернуть посту президента достоинство», – заявил Саичич.
Он также пообещал «следовать мандату и публично объяснять свои решения».
Агентство отмечает, что аналитики прогнозируют победу кандидата «Студенческого списка», в то время как экс-президент Сербии Александр Вучич предположил, что «Сербская прогрессивная партия» может бойкотировать выборы. AP обратило внимание, что пока неизвестно, какие еще кандидаты вступят в предвыборную гонку.
Выборы президента Сербии пройдут 27 декабря. Исполняющий обязанности президента страны Александар Чупич призвал граждан прийти на участки и «проявить ответственность» для того, чтобы избрать «президента, обладающего твердой честностью».
25 октября в Сербии закончились выборы в парламент. С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», который был сформирован незадолго до голосования.