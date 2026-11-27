Агентство отмечает, что аналитики прогнозируют победу кандидата «Студенческого списка», в то время как экс-президент Сербии Александр Вучич предположил, что «Сербская прогрессивная партия» может бойкотировать выборы. AP обратило внимание, что пока неизвестно, какие еще кандидаты вступят в предвыборную гонку.