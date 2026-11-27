Атомные подводные лодки проекта «Ясень» способны выполнять задачи в любых районах Мирового океана, действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь».