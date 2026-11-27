Путин: подлодки «Ясень» выполняют задачи в любых районах Мирового океана
Атомные подводные лодки проекта «Ясень» способны выполнять задачи в любых районах Мирового океана, действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь».
«Они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана», – подчеркнул российский лидер.
Путин 27 ноября прибыл в Северодвинск. Также президент проведет совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.
Мероприятия проходят на «Севмаше». Кроме того, президент проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.