Чистая прибыль группы «Газпром» за январь – сентябрь составила 1,11 трлн руб., что на 1% ниже год к году из-за эффекта курсовой переоценки валютного долга. В компании объяснили, что значительный положительный эффект за девять месяцев прошлого года сменился убытком на фоне ослабления курса рубля по итогам аналогичного периода этого года. Финансовые результаты опубликованы на сайте группы.