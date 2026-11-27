Чистая прибыль «Газпрома» за девять месяцев снизилась на 1%
Чистая прибыль группы «Газпром» за январь – сентябрь составила 1,11 трлн руб., что на 1% ниже год к году из-за эффекта курсовой переоценки валютного долга. В компании объяснили, что значительный положительный эффект за девять месяцев прошлого года сменился убытком на фоне ослабления курса рубля по итогам аналогичного периода этого года. Финансовые результаты опубликованы на сайте группы.
Выручка выросла на 10% и составила 7,88 трлн руб. В газовом бизнесе выручка увеличилась на 5%, а в нефтяном сегменте – на 16%. EBITDA группы выросла на 34% до 2,93 трлн руб. Отдельно в III квартале показатель вырос на 49% год к году и составил 949 млрд руб.
Чистый долг группы составил 6,46 млрд руб. При этом коэффициент долговой нагрузки – соотношение чистого долга к EBITDA – снизился до 1,76х после 1,81х по итогам первого полугодия 2026 г.
Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 12% до 2,31 трлн руб. Капитальные вложения за отчетный период снизились на 21% до 1,37 трлн руб.
После публикации финансовых результатов цена акций «Газпрома» выросла на 4,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 104,71 руб.