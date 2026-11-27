Утренний звон по рынку акций 27 ноябряБиржа застыла в ожидании новостей
Торги на российском рынке акций в пятницу начались без выраженной динамики. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,02% и составил 2336,03. Индекс РТС снизился на 0,02% и составил 896,06.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в боковике в диапазоне 2300–2400 пунктов с попытками удержаться выше 2330.
Отскок завершился неудачно
Рынок акций завершил основную сессию четверга снижением, не сумев развить начатый накануне отскок. Индекс Мосбиржи курсировал в нижней половине диапазона 2300–2400 пунктов и закрылся на отметке 2336,54 пункта (-0,74%). Индекс РТС упал до 896,25 пункта (-0,51%).
Рынок отыгрывал данные Росстата, вышедшие днем ранее: недельная инфляция с 17 по 23 ноября ускорилась до 0,3% (с 0,19% ранее), а годовая выросла до 7,1% (с 7,07%). В октябре рост потребительских цен составил 0,99%. Эти цифры снижают вероятность возобновления смягчения монетарной политики ЦБ в ближайшие месяцы и усиливают осторожность инвесторов.
Отсутствие прогресса в переговорном процессе по Украине оставалось ключевым фактором давления. Заявления официальных лиц РФ и США указывали на продолжение диалога, но конкретики по новым встречам или срокам не появилось.
Фундаментальную поддержку рынку оказывал рост нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent к вечеру торговался около $96,2 за баррель (+1,69%), а февральский – около $91,3 (+0,8%). Однако, как отметили аналитики «Финама», инвесторы в значительной степени игнорировали этот позитив, сосредоточившись на геополитике и инфляции.
Среди выросших относительно ликвидных бумаг можно выделить лишь ГК «Самолет» – 286,40 руб. (+3,40%)
Среди аутсайдеров оказались:
Отчет Мосбиржи: уверенный рост комиссионного бизнеса
Финансовые результаты Московской биржи за III квартал 2026 г/ по МСФО оказались сильными: компания продемонстрировала двузначный рост прибыли и комиссионных доходов, при этом расходы росли медленнее выручки.
Комиссионные доходы стали главным драйвером роста. Их увеличение на 20,2% до 23,4 млрд руб. было обусловлено высокой клиентской активностью и запуском новых продуктов. Доля комиссионных доходов в операционной выручке достигла 62%, что подчеркивает диверсификацию бизнеса и снижение зависимости от процентных доходов.
Чистый процентный доход остался на уровне прошлого года (~14,0 млрд руб.), что может быть связано с изменением процентных ставок или структуры баланса. Это единственный крупный компонент выручки, не показавший роста.
Операционные расходы выросли на 10,3%, что вдвое медленнее роста комиссионных доходов. Основной вклад внесли расходы на персонал (+27,9%) и амортизацию (+27,2%), частично компенсированные снижением затрат на рекламу и маркетинг (-35,3%). Такая динамика привела к улучшению коэффициента Cost/Income до 33,2%.
Чистая прибыль выросла на 20,7% до 20,8 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 14% при рентабельности 73,7%. Это свидетельствует о высокой операционной эффективности.
Аналитики оценили результаты Мосбиржи как сильные и качественные. Биржа демонстрирует уверенный рост комиссионного бизнеса, сохраняет высокую рентабельность и эффективно контролирует затраты. Стагнация процентных доходов компенсируется ростом транзакционной активности.
Что день грядущий нам готовит
Рынок остается в «подвешенном» состоянии: нефть и внешний фон дают локальную поддержку, но отсутствие геополитической конкретики и жесткая инфляционная картина не позволяют рассчитывать на устойчивый выход вверх.
Brent утром торгуется около $96,5 за баррель (+1,5%), отскочив от недельных минимумов. Для нефтегазового сектора это главная локальная опора. Геополитический фон остается нейтральным – как отмечают эксперты, рынок «стоит и ждет новостей», а неопределенность гасит попытки роста.
Пока индекс остается в границах 2300–2400, стратегического преимущества нет ни у одной из сторон, говорят аналитики. Для выхода из боковика нужен либо конкретный геополитический сигнал, либо неожиданно сильные корпоративные отчеты.