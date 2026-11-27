Фундаментальную поддержку рынку оказывал рост нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent к вечеру торговался около $96,2 за баррель (+1,69%), а февральский – около $91,3 (+0,8%). Однако, как отметили аналитики «Финама», инвесторы в значительной степени игнорировали этот позитив, сосредоточившись на геополитике и инфляции.