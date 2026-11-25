6 октября биржа сообщила, что больше не станет публиковать ряд данных в секции «Нефтепродукты». Основанием для решения стал указ президента «Об утверждении перечня информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, и порядке ее использования». Публиковаться также не будут архивные сведения о планах реализации бензина и дизтоплива и ежедневные/ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты», включая архивные.