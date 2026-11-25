Петербургская биржа запустила первый в России бенчмарк товарного рынка
Петербургская биржа запустила систему макроэкономических индикаторов товарного рынка, построенную на основе реальных сделок. Ее представил президент торговой площадки Игорь Артемьев, сообщается на сайте биржи.
Новые индексы будут включать три уровня: товарный, отраслевой и экономический. Первый уровень – флагманский индекс Петербургской биржи – будет отражать среднее изменение цен промышленных и сырьевых товаров. В основе расчета лежит база из более чем 1170 ценовых индексов и индикаторов площадки, формируемых из 250 000 регулярных ценовых рядов более чем 300 рынкам.
Значение каждого нового индикатора определяется в пунктах и отражает среднее изменение цен за месяц по корзине промышленно-сырьевых товаров. Первое значение – 1000 пунктов, исторические значения рассчитаны с января 2020 г.
«Мы будем видеть понятную картину динамики цен на сырье раньше, чем будут публиковаться рыночные данные официальной статистики. Это превращает их из справочного материала в рабочий инструмент для государственных решений, бизнес-стратегий и аналитики», – отметил Арьемьев.
6 октября биржа сообщила, что больше не станет публиковать ряд данных в секции «Нефтепродукты». Основанием для решения стал указ президента «Об утверждении перечня информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, и порядке ее использования». Публиковаться также не будут архивные сведения о планах реализации бензина и дизтоплива и ежедневные/ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты», включая архивные.