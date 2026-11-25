В числе «старых» – «ВТБ пенсионный фонд», НПФ «Будущее» и «Газфонд пенсионные накопления» (входят в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов, НАПФ). Эти фонды хотят сохранить действующие условия ПДС, оставить только срочные переходы раз в пять лет, а также сократить льготный период до одного года либо оставить два года лишь для «молчунов». Кроме того, «старые» НПФ выступают за период охлаждения от 14 до 30 дней при смене фонда и ограничения на маркетинг.