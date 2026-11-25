РБК узнал о расколе рынка НПФ из-за проекта о конвертации накоплений россиян
Законопроект об автоматической конвертации пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) расколол рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом пишет РБК.
Раскол произошел среди «старых» и «новых» НПФ.
В числе «старых» – «ВТБ пенсионный фонд», НПФ «Будущее» и «Газфонд пенсионные накопления» (входят в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов, НАПФ). Эти фонды хотят сохранить действующие условия ПДС, оставить только срочные переходы раз в пять лет, а также сократить льготный период до одного года либо оставить два года лишь для «молчунов». Кроме того, «старые» НПФ выступают за период охлаждения от 14 до 30 дней при смене фонда и ограничения на маркетинг.
Кто такие «молчуны»
«Новые» фонды – «СберНПФ», «НПФ Альфа», «Т-пенсия» и НПФ Совкомбанка – поддерживают автоконвертации. Они также предлагают сократить срок фиксации дохода с пяти до трех лет.
В начале ноября стало известно, что Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений в ПДС. Перевод состоится с 1 апреля 2027 г. По данным Минфина, процедура предоставит больше возможностей для формирования капитала. Инициативу одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, 6 ноября проект внесли в Госдуму.
Власти заявляли, что россияне получат больше возможностей управлять накоплениями, включая выплаты в особых жизненных ситуациях и софинансирование до 36 000 руб. ежегодно. Также средства можно будет наследовать.