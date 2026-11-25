Xinhua: Россия и Китай должны вместе противостоять создаваемой ИИ дезинформации
Китайские и российские СМИ должны вместе противостоять создаваемой искусственным интеллектом (ИИ) дезинформации для того, чтобы сократить уровень недоверия людей к информационным агентствам. Об этом заявил главный редактор агентства Xinhua Люй Яньсун на форуме СМИ России и Китая.
«ИИ создает иллюзии из ничего, дезинформация появляется все чаще, теряется доверие к СМИ. В условиях меняющегося медиаландшафта мы должны противостоять этому», – сказал он (цитата по ТАСС).
Люй Яньсун предложил три инициативы для реализации этой идеи. Первое – использование ИИ для расширения человеческих возможностей, а «не для замены».
Вторая инициатива заключается в разработке общих стандартов для использования ИИ в СМИ и в средствах создания нового контента.
Третьим фактором совместной работы РФ и Китая в СМИ является обмен опытом и углубление сотрудничества. Для этого необходимо проводить совместные технологические испытания, подготовку кадров и совместное создание новых организационных систем, отметил главред Xinhua.
14 октября глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай должны усиливать взаимодействие в Евразии и укреплять сплоченность на континенте.