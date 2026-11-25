Лукашенко обвинил экс-президента Украины Порошенко в конфликте с РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко также несет большую ответственность за начало конфликта, как и действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Point, фрагмент которого опубликовало агентство «БелТА».
По его словам, Порошенко не выполнил договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе, достигнутые в Минске, и тем самым обманул Россию и Белоруссию. Зеленскому же, как считает белорусский лидер, конфликт достался в наследство от предшественника.
Лукашенко заявил, что на посту президента был бы готов пойти на любые меры ради прекращения боевых действий и предотвращения гибели людей. Он подчеркнул, что сейчас главная задача – остановить конфликт.
В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одной из причин начала конфликта на Украине линию на подрыв канонической Украинской православной церкви, которую начал Порошенко. Он отметил, что также Москва борется за права русскоязычного населения, которое находится на подконтрольных Украине территориях. По его словам, Киев, который поддерживают европейские элиты, нацелен на уничтожение неотъемлемых прав людей.