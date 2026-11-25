В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одной из причин начала конфликта на Украине линию на подрыв канонической Украинской православной церкви, которую начал Порошенко. Он отметил, что также Москва борется за права русскоязычного населения, которое находится на подконтрольных Украине территориях. По его словам, Киев, который поддерживают европейские элиты, нацелен на уничтожение неотъемлемых прав людей.