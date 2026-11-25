15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с начала года Европа задержала 12 судов под «надуманным предлогом». Министр заявил, что посягательство на свободу судоходства вызывает обеспокоенность. Европейские органы останавливают суда по подозрению «в отсутствии национальности без всяких на то оснований, заявляя, что они якобы ходят под фальшивым флагом».