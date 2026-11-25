Фон дер Ляйен предложила запретить в ЕС застрахованные в РФ танкеры
Еврокомиссия (ЕК) выступила с инициативой запретить в Евросоюзе (ЕС) обслуживание танкеров, застрахованных в России. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.
В ЕК также призвали включить в черный список около 70 судов под иностранными флагами, которые якобы перевозят российскую нефть.
Предлагаемые ограничения предполагают отказ таким судам в любых финансовых и физических услугах на территории ЕС. В частности, им могут запретить заходить в европейские порты, оплачивать счета, заправляться и пополнять запасы.
15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с начала года Европа задержала 12 судов под «надуманным предлогом». Министр заявил, что посягательство на свободу судоходства вызывает обеспокоенность. Европейские органы останавливают суда по подозрению «в отсутствии национальности без всяких на то оснований, заявляя, что они якобы ходят под фальшивым флагом».
В конце августа силы ЕС перехватили в Средиземном море танкер под флагом Камеруна, который, как утверждается, перевозил российскую нефть. Танкер MV SUN, который подозревают в использовании фальшивого флага, был перехвачен 30 августа силами операции ЕС IRINI.