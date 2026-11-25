14 ноября стало известно, что, согласно планам по дальнейшему ужесточению лимита, в сезоне 2027/28 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 11 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более шести. С сезона 2028/29 эти показатели планируется сократить до 10 и пяти соответственно.