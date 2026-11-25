Минспорт подготовил приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Приказ о дальнейшем сокращении числа иностранных футболистов в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) уже подготовлен. Перед подписанием документа его положения обсудят с клубами, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
По словам министра, ужесточение лимита способствует перераспределению средств футбольных клубов в пользу подготовки молодых спортсменов.
«Надо сказать, клубы прислушались, вижу, что денег больше пошло в детско-юношеский футбол», – отметил Дегтярев.
С сезона 2026/27 в РПЛ действует лимит, согласно которому клубы могут включать в заявку не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле – не более семи. Параметры дальнейшего ужесточения ограничений Дегтярев не раскрыл.
14 ноября стало известно, что, согласно планам по дальнейшему ужесточению лимита, в сезоне 2027/28 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 11 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более шести. С сезона 2028/29 эти показатели планируется сократить до 10 и пяти соответственно.