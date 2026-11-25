11 ноября стало известно, что Канада уведомила IIHF об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. 30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27. Сборные Швеции, Финляндии, Дании, Латвии и Норвегии заявляли, что откажутся от участия в чемпионате мира 2027 г., если на нем выступит российская команда.