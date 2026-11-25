Дегтярев: РФ подаст в суд из-за недопуска российских хоккеистов на ЧМ
Россия обязательно подаст в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за решения не допускать российскую молодежную сборную к чемпионату мира. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».
По словам министра, федерация нарушила собственный регламент под давлением Канады, а затем попыталась обосновать решение форс-мажорными обстоятельствами.
Дегтярев отверг такую аргументацию и подтвердил намерение оспорить действия IIHF в судебном порядке.
11 ноября стало известно, что Канада уведомила IIHF об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. 30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27. Сборные Швеции, Финляндии, Дании, Латвии и Норвегии заявляли, что откажутся от участия в чемпионате мира 2027 г., если на нем выступит российская команда.
15 ноября Дегтярев заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с жалобой на IIHF в связи с отказом обеспечить участие молодежной сборной России в чемпионате мира 2027 г. в Канаде. Он отметил, что ОКР уже требовал принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады.