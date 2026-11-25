В Генассамблее ООН приняли резолюцию по ИИ, предложенную Россией
Второй комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по искусственному интеллекту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.
Резолюцией отмечается важность недопущения монополизации ИИ в руках горстки компаний и государств. Составители призывают расширять доступ развивающихся стран к технологиям. Военное применение прямо исключено из сферы документа.
За инициативу выступили 79 стран, против – 57, воздержались – 42.
«Основной посыл: ИИ – это технология для всех и технология во благо. Поэтому и поддержали ее те государства, которые хотят строить свое цифровое будущее без диктата ряда стран и корпораций», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Чумаков отметил противодействие принятию документа со стороны западных стран. По его мнению, даже «простая, прямая и понятная» резолюция не устроила эти государства, а голосом «против» они стремятся «отложить принятие важных решений, лукаво прикрывая свою позицию разными уловками».
В июле 2024 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию Китая по сотрудничеству в сфере ИИ. Тогда документ поддержали 140 стран. В китайской резолюции сделан акцент на человеко-ориентированные принципы, которые приносят пользу всему миру. Они основываются на равенстве, взаимной выгоде, честности и инновациях. Резолюция Китая призывает международное сообщество помочь развивающимся странам, а именно расширить их доступ к возможностям ИИ.