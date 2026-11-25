В июле 2024 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию Китая по сотрудничеству в сфере ИИ. Тогда документ поддержали 140 стран. В китайской резолюции сделан акцент на человеко-ориентированные принципы, которые приносят пользу всему миру. Они основываются на равенстве, взаимной выгоде, честности и инновациях. Резолюция Китая призывает международное сообщество помочь развивающимся странам, а именно расширить их доступ к возможностям ИИ.