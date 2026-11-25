Продажи успокоительных для животных за год выросли более чем в шесть разРяд препаратов для людей с теми же активными веществами стали продаваться только по рецепту
Россияне стали чаще покупать успокоительные и противотревожные препараты для домашних животных, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – оператора системы маркировки «Честный знак». С мая по октябрь 2026 г. жители страны приобрели почти 1,4 млн упаковок таких лекарств против 224 000 за аналогичный период 2025 г. В денежном выражении продажи выросли более чем в семь раз до 851 млн руб.
Интерес к успокоительным и противотревожным средствам для питомцев увеличивался на протяжении всего рассматриваемого периода, добавили в ЦРПТ. В мае россияне приобрели около 178 500 упаковок таких препаратов, в июне – 197 000, а в августе – 234 000. Уже в октябре в стране было продано почти 295 400 пачек противотревожных лекарств для животных, подчеркнул представитель компании.