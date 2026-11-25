Импорт сжиженного газа в страны Европы в октябре упал на 16%Поставки снижаются на фоне перенаправления экспорта «Ямал СПГ» на азиатский рынок и высоких цен на газ
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в октябре 2026 г. снизились на 16% к показателю аналогичного периода прошлого года до 9,2 млн т. Об этом говорится в ноябрьском докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). В январе – октябре импорт снизился на 4,5% и составил 100,1 млн т.
Падение импорта в октябре аналитики ФСЭГа объясняют двумя основными причинами – снижением поставок СПГ из Катара из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и перенаправлением поставок с российского завода «Ямал СПГ» из Европы в Азию.
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