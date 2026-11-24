В июле Bloomberg писал, что Ирак использует тысячи грузовиков для перевозки нефтепродуктов через территорию Сирии. По данным агентства, таким образом происходит доставка товара до портов в Средиземном море в обход Ормузского пролива. Перевозка занимает до четырех дней. Кроме того, грузы могут доставляться через территорию Иордании.