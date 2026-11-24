Багдад заявил о потере $303 млрд на поставках нефти из Иракского Курдистана
Ирак за 17 лет потерял около $303 млрд из-за несоблюдения властями Иракского Курдистана обязательств в нефтяной сфере. Об этом сообщил депутат совета представителей страны Мухаммед аль-Хафаджи, чьи слова передает агентство Baghdad Today.
По словам депутата, $101 млрд составили потери из-за непередачи предусмотренных законодательством объемов нефти. Еще $79 млрд – стоимость экспорта сырья в обход государственной компании по продаже нефти Somo. Кроме того, ущерб в $123 млрд аль-Хафаджи связал с контролем над нефтяными месторождениями, принадлежащими федеральной компании North Oil Company.
Общая сумма потерь, по оценке депутата, составляет 460 трлн иракских динаров. Он уточнил, что приведенные данные основаны на отчете Федерального бюро финансового контроля Ирака.
В июле Bloomberg писал, что Ирак использует тысячи грузовиков для перевозки нефтепродуктов через территорию Сирии. По данным агентства, таким образом происходит доставка товара до портов в Средиземном море в обход Ормузского пролива. Перевозка занимает до четырех дней. Кроме того, грузы могут доставляться через территорию Иордании.