В посольстве подчеркнули, что у Москвы нет ни планов, ни причин, ни намерений нападать на Великобританию. При этом российские дипломаты обвинили Киев в организации диверсий в разных странах мира с целью возложить ответственность на Россию и добиться дополнительной финансовой поддержки от западных государств. Дипмиссия призвала не оставлять подобные действия без внимания.