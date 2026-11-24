Посольство РФ отвергло подготовку атак на оборонные заводы Великобритании
Россия не планирует атаковать британские оборонные предприятия, которые поставляют военную технику Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Лондоне. Таким образом дипмиссия ответила на обвинения британской контрразведывательной службы MI5.
В посольстве подчеркнули, что у Москвы нет ни планов, ни причин, ни намерений нападать на Великобританию. При этом российские дипломаты обвинили Киев в организации диверсий в разных странах мира с целью возложить ответственность на Россию и добиться дополнительной финансовой поддержки от западных государств. Дипмиссия призвала не оставлять подобные действия без внимания.
24 ноября MI5 и министерство обороны Великобритании предупредили предприятия оборонного сектора, поставляющие вооружение Украине, о возможной угрозе диверсий, в которых Лондон подозревает Москву.
19 ноября канцелярия британского премьер-министра Энди Бернэма сообщила, что Лондон поставит Киеву свыше 1000 беспилотников большой дальности, предназначенных для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Кроме того, Британия планирует организовать производство морских, логистических и разведывательных беспилотников с последующей передачей их Киеву.
27 октября Россия запретила въезд семи представителям военных заводов Великобритании. Под запрет попали руководители и представители британских оборонных компаний Rotron Aerospace, MGI Engineering, Malloy Aeronautics, Tekever UK и BAE Systems, в том числе участники разработки дальнобойных ракет Brakestop и производители беспилотников.