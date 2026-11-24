Путин поручил составить программу строительства ЦОДов в угледобывающих регионах
Президент России Владимир Путин поручил до конца 2026 г. утвердить программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в регионах с развитой угольной промышленностью, прежде всего в Кузбассе и Якутии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручения были подготовлены после поездки президента во Владивосток в сентябре.
Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 января 2027 г. В дальнейшем доклады о ходе реализации программы необходимо представлять ежегодно. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В начале ноября стало известно, что «Ростелеком» займется строительством подземных дата-центров. Как пояснил «Ведомостям» один из топ-менеджеров «Ростелекома», такие объекты рассматриваются как наиболее защищенные, поскольку имеют три уровня защиты.